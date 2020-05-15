نادى القضاة: 6 حالات إصابة بـ"كورونا" بين الأعضاء وحالتهم مستقرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه في سبيل متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي للزملاء للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كافة التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا قدر الله، فإن حالات الإصابة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التى تم الإخطار بها للغرفة 6 حالات، 5 منها متواجدة بالمستشفيات، وحالة واحدة بالمنزل وجميعها مستقرة.
وأضاف أن الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار، ومستمرة في التواصل مع الزملاء أتم الله شفائهم.
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