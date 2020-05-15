شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 880 ألف مشروع تم رفعهم على منصة إدمودو بما يوازى 2،5 مليون طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن 880 ألف مشروع تم رفعهم على منصة إدمودو بما يوازي حوالي 2.5 مليون طالب وطالبة اشتركوا في هذه المشروعات، ويتبقي الأيام المقبلة حتي يوم 18 مايو لاستقبال أبحاث الطلاب.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى يوم الإثنين 18 مايو الجارى بدلا من السبت 16 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية حتى نهاية الخميس 14 مايو وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة وأخطاء الطلاب بذلك حتى يتمكنوا مكن تسليم مشروعاتهم فى المدة الاستثنائية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن المنصة الإلكترونية تعملى بكفاءة تامة فى 98% من مدارسنا وسوف تذلل أى مشاكل فنية فى الـ 2%؜ المتبقية (628 مدرسة) مساء الغد.

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وكان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" فى حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.