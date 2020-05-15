شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن 11 منطقة شرق القاهرة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 11 منطقة شرق القاهرة، فجر اليوم الجمعة، انقطاع فى مياه الشرب، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة فجر اليوم وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع اعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

والمناطق التي تشهد انقطاع " دار السعادة – شارع السباق ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر – منطقة السبع عمارات – شارع النزهة – ميدان صلاح الدين – مستشفى جوهر – شارع أسوان – شارع هارون – شارع جلال الدين الدسوقى".

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وانه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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وتشهد محافظة القاهرة، أعمال تطوير لشبكات المرور وإنشاء محاور مرورية جديدة، ومن بينها ومن بينها محور المطرية الجديد الذى يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

وأكدت محافظة القاهرة، أن المرحلة الثالثة من هذا المشروع العملاق عبارة عن تفريعة تربط المحور المرورى الجديد بالمطرية ومؤسسة الزكاة والدائرى، وتبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية".

ونفذت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة 37 عقارًا بطريق المحور وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، كما تم نقل وتدعيم خطوط المرافق لإنشاء المحور.

جدير بالذكر أن المحور الجديد يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة، والهدف الرئيسى لهذا الإنجاز الضخم هو خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة من جانب وبين محافظة القاهرة و محافظات القاهرة الكبرى من جانب آخر.