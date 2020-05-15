شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مميزة تطلقها "الكهرباء" لكبار المشتركين بواسطة العدادات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمستهلك من خلال التطوير الدائم و المستمر بكافة قطاعات الوزارة، حيث انتهت الوزارة من تركيب حوالى 200 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصري الوسطى) فى اطار المشروع التجريبي الذى أطلقته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الإنتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر والإنتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجاري الإنتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبني المركز التبادلي DR ، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات الذكية التى تم تركيبها ، موضحاً أن هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة.

وأشار المصدر إلى أنه تم البدء فى إصدار فواتير العدادات الذكية التى تم تركيبها للتأكد من صحتها و مطابقتها لاستهلاك العداد، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تجربة مركز البيانات الخاص بشبكة العدادات الذكية.

وتابع المصدر أن مشروع العدادات الذكية يستهدف كبار المشتركين و الشرائح كثيفة الاستهلاك من القطاع المنزلى، مضيفا أنه سيسمح للمشترك بشحن رصيد العداد باستخدام "الفيزا" علاوة على مميزات كثيرة و متعددة.

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وقال المصدر إنه من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية، لافتا أنه تم التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وجارى تشغيل باقى شركات التوزيع تباعاً، كما تم التشغيل التجريبى لتطبيقات (إدارة العدادات MDM ـ الفواتير MWM ـ خدمة العميل CSS) ، وجارى الانتهاء من باقى التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية MWM ـ المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS)، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائي للمشروع خلال 2020.

وأوضح المصدر أن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل (CSS)لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل ، ويتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة ، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل ، والسداد الإلكترونى.

ويرى المصدر أنه من المتوقع أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات ، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.