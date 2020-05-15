شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مد تسليم الأبحاث لـ18 مايو.. وامتحانات الثانوية العامة فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه تم مد ميعاد تسليم الأبحاث إلى 18 مايو الجارى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان خلال برنامجه مساء دى ام سى المذاع على قناة أكسترا نيوز: "سيتم إعلان كيفية تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفنى"، كاشفا عن استخدام منصة إدمودو للطلاب المصريين بالخارج لتسليم الأبحاث.

وتابع أن يوم الأحد المقبل سيتم الإعلان امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة، وذلك للتنسيق مع الصحة على كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء أعل نمن قبل يوم 15 الإعلان ولكن يوم 15 موافق يوم الجمعة غدا، ولكن الأحد الإعلان، مؤكدا ان امتحانات الثانوية العامة ستجرى فى موعدها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن سيتم البدء فى تسلم البحوث الطبيقية لطلاب المدارس الفنية اعتبارا من يوم الأحد 17 مايو الجارى وحتى الخميس 4 يونيو المقبل، إلكترونيا وورقيا، للانتهاء من تسليم الأبحاث والبدء فى تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العهامة وبدء أعمال الندب لامتحانات الثانوية الفنية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يقدم كل طالب حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقى كأسكوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

كان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التى سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" فى حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".