شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان : استمرار بث جلسات الدعم النفسى للمتعافين " أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، ويتم الدخول على موقع الصندوق

‏http://www.drugcontrol.org.eg/media/NewsList/Item_644 ومشاهدة جلسات البث المباشر ، كما يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن" 16023 " على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين .



وكان ‏ عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد على استمرار إعداد سلسة حملات لدعم المتعافين من خلال المتخصصين في هذا المجال وتقديم كافة أوجه الدعم لهم للحد من الانتكاسة بجانب أيضا تكثيف جلسات العلاج الجماعى للمتعافين " أون لاين " والتي تعد جزء من برنامج إعادة التأهيل النفسي للمتعافين ويتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم علي تنظيم واستقرار حياتهم مثل مهارات إدارة الوقت وحل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب، وأيضا التعامل مع المواقف شديدة الخطورة ، حيث يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو في المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافى ،لافتا الى هذه الجلسات تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمتعافين .