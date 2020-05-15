شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولة وزيرة الصحة بمستشفى حميات وصدر العباسية لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، صور توثق جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة سير العمل بمستشفيى حميات وصدر العباسية، وكتبت الوزارة فى تعليقها على الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، "خلال متابعتها المستمرة لسير العمل بمستشفيى حميات وصدر العباسية.. وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بمستشفى حميات العباسية بسعة 20 سرير عزل للمرضى بعد تطويرهما بتكلفة 3 ملايين جنيه الأسبوع المقبل".

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسمى "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريراً مخصصاً لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، ترافقها عدداً من قيادات الوزارة لكل من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان، أن زيارة الوزيرة تأتى ضمن زياراتها الميدانية الدورية التى تقوم بها لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية باعتبارها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية لتحويل هذين المستشفيين ضمن 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية جارى تجهيزها لتصبح مستشفيات عزل لمصابى فيروس كورونا بشكل تدريجى.

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وقال البيان إن الوزيرة بدأت جولتها بزيارة مستشفى حميات العباسية وتابعت تنفيذ ما وجهت به من إقامة خيام بمدخل المستشفى لفرز المرضى وتسجيل بياناتهم وخيام أخرى للانتظار لذوى المرضى على أن تتضمن تلك الخيام كافة وسائل الراحة للمرضى وكراسى للجلوس متباعدة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، كما وجهت بوضع لوحات إرشادية بطرق المستشفى واستخدام سيارات "الجولف كار" والتى يبلغ عددها 10 سيارات لتوجيه ونقل المريض لتلقى الخدمة الطبية وفقاً لمساره الطبى داخل المستشفى.

وأضاف أنه فى إطار تخفيف العبء عن مستشفيى حميات وصدر العباسية فقد وجهت الوزيرة خلال جولتها بتحويل بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد من مستشفيى حميات وصدر العباسية بعد أخذ المسحات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى مبنيان منفصلين بكل من مستشفىى منشية البكرى بالقاهرة، والوراق بالجيزة وذلك عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، لحين ظهور النتائج مؤكدة على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى.

وتابع أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحالات المشتبه بإصابتها وذويهم فور دخول المستشفى، وقال إن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مستشفى صدر العباسية، وحرصت على الحديث مع المرضى ووجهت على الفور بتقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية لهم قائلة: "الدولة توليكم اهتماماً بالغاً وسنوفر لكم كافة سبل الدعم النفسى".

ولفت إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير الجارية بمبنى "6" عزل والذى يتكون من أرضى ودورين بسعة 166 سريراً، ووجهت بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للمخطط الزمنى بأعلى معايير الجودة لاستيعاب عدد أكبر من المرضى.