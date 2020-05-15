شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع تطوير سور مجرى العيون بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد القاهرة أكثر العواصم تنوعا حضاريا حيث وضعت الدولة مخطط تطوير شامل لقلب القاهرة القديمة وواجه ذلك الكثير من التحديات مثل العشوائيات والمدابغ وغيرها ويتكامل المخطط مع مشاريع مصر القومية.

وأكدت محافظة القاهرة أن من بين المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" ويقام على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض، تمهيداً للبدء في أعمال الرفع المساحي والجسات بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا إعداد تقرير وافٍ للمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة.

والمنطقة التي تقع على مساحة 95 فداناً، وتعتبر ضعف مساحة منطقة مثلث ماسبيرو، ستشهد إقامة عدد من المشروعات الترفيهية والسياحية سيستفيد منها كافة المواطنين، وبالفعل بدأت شركة المقاولات أعمال التطوير بالموقع، وهو مشروع يأتي ضمن خطة كبيرة وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإخلاء المدن المصرية من المناطق غير الآمنة، والأهم أن هذا التطوير يأتي ضمن المشروع الكبير لإحياء القاهرة التاريخية وإعادة رونقها واستخداماتها الثقافية والحضارية، وإقامة مشروع متكامل يحترم طابع الحضارة الإسلامية.

وأوضحت محافظة القاهرة أن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون تأتي ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد على دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري سياحي وارتبط بمشروع تطوير سور مجرى العيون نقل المدابغ وإنشاء مدينة للجلود، التى كانت موجوده خلفه، حيث تم نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكى، كما تم نقل نحو أكثر من 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.