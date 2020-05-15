شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 15/5/2020 فى مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت هيئة الأرصاد أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 38

Advertisements

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 40

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 34