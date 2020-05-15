مودة الأدهم.. كيف انتهى الأمر بفتاة "التيك توك" في الحبس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن اليوم الخميس، القبض على مودة الأدهم المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

التحريض على الفسق

أجهزة الأمن ومباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات لـ"مودة"، اتهمتها بارتداء ملابس فاضحة فيها، والقيام بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.

وداهمت قوة من مباحث الآداب شقتها بمدينتي في منطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة ليلا، وتحركت عدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطها بأكتوبر.

بحسب التحريات، قدمت مودة منذ سنوات إلى القاهرة، وعملت في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، وتقيم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.

اتهامها بخرق الحظر

في 29 مارس الماضي؛ أسفرت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي - إثر ورود بلاغات- عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً لفتاتين حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه، واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه.

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ونشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.

القبض على مودة

كشفت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بضبط مودة الأدهم، إحدى مشاهير تطبيق "تيك توك" وأخرى واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.

أول حبس

قبل هذه المرة، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

النيابة تُهيب

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها.