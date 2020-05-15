"فتاة التيك توك".. القبض على مودة الأدهم داخل كمبوند بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على مودة الأدهم المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

أجهزة الأمن ومباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات لـ"مودة"، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.

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التحريات دلت على أن الفتاة تدعى مودة فتحى رشاد، وشهرتها "مودة الأدهم"، وأصل إقامتها محافظة مطروح، وقدمت منذ سنوات إلى القاهرة، وعملت في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، وتقيم في شقة بمدينتى بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.

قوة من مباحث الآداب داهمت شقتها بمدينتى في منطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة ليلا، وتوجيه عدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطها بأكتوبر.

يأذكر أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت في 29 مارس الماضى القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.