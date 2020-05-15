سرعة الوصول منعت كارثة.. إخماد حريق غرفة أعلى عقار بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا اندلع أعلى عقار سكني بشارع الهرم، دون إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بنطاق حي الطالبية. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بغرفة أعلى عقار، وحال سرعة وصول القوات دون وقوع كارثة، إذ تم إبعاد أسطوانة بوتاجاز قبل امتداد النيران إليها ومن ثم انفجارها. ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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