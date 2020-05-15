مصادرة 356 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت مديرية الطب البيطري بالجيزة جهودها تنسيقا مع إدارة مباحث التموين بقيادة العميد خالد أبو العلا؛ لحماية المواطنين من غش التجار خاصة السلع الغذائية واللحوم والدواجن. مأمورية استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم ومحلات عرض وبيع اللحوم بحي الطالبية غرب المحافظة، تحفظت على 356 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. تحرر المحضر اللازم حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة.

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