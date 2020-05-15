الشرطة تستجيب لاستغاثة مُسنة بمساعدتها في صرف المعاش بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

فى لفتة إنسانية استجابت مديرية أمن القاهرة لاستغاثة مُسنة لمساعدتها على صرف معاشها من أحد البنوك بمنطقة المعصرة؛ لعدم قدرتها على الذهاب.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من مُسنة مقيمة بمنطقة المعصرة تطلب مساعدتها للانتقال لأحد البنوك لإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الشهرى الخاص بها.

وتم تدبير وسيلة انتقال، واصطحابها إلى البنك بواسطة كرسى متحرك لعدم قدرتها على الحركة، وإنهاء إجراءات صرف المعاش، وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

وقدمت السيدة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها.