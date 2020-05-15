الداخلية تكشف حقيقة فيديو سب رجال الشرطة لأهالي قرية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة تعرض أهالى قرية ميت طريف بمحافظة الدقهلية للسب والقذف من رجال الشرطة. رصدت المتابعة الأمنية تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" استغاثة أهالى قرية "ميت طريف" بمركز دكرنس محافظة الدقهلية، زعموا خلاله تعرضهم للسب والقذف من قِبل بعض رجال الشرطة لصالح أحد ضباط الشرطة بالمعاش وأشقائه بقرية "ديرب الخضر" بمركز بنى عبيد. وتبين بالفحص عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الأمر ترجع لصدور قرار من قطاع كهرباء شمال الدلتا بتمكين هندسة كهرباء بنى عبيد من إجراء أعمال توصيل التيار الكهربائى لآلة الرى الخاص بأراضى بعض أهالى القرية "ديرب الخضر" ، واعتراض أهالى قرية "ميت طريف" لتخوفهم من انخفاض الجهد الموصل لقريتهم. وبتاريخ 12 مايو الجارى تم تأمين تنفيذ القرار دون حدوث ثمة تداعيات.

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