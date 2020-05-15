أدوات أحادية الاستخدام.. 5 إجراءات في الفنادق للتعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في شكلها النهائي، وذلك بالتنسيق بين وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تمهيداً للإعلان عنها قريباً، مشدداً على ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بها.

وكان مجلس الوزراء، اعتمد الضوابط الجديدة للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بدءا من الجمعة 15 مايو الجاري بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها وذلك للفنادق الملتزمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأصدر عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق، على أن يبدأ العمل فيها غدا الجمعة 15 مايو، المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصي 25% ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الإستيعابية للفندق، على أن تعمل يوم 1 يونيو بنسبة 50%.

ونصت خطة التعايش في الفنادق والمنتجعات السياحية في إطار جائحة كورونا وفقا للضوابط التالية:

1 -اشتراطات منح شهادة الصلاحية الصحية:

- ضرورة توفير كل فندق عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة.

- عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق.

- التأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

- عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق.

- حظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.

- تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

2- اشتراطات النزلاء:

- تركيب جهاز تعقيم في مدخل كل فندق.

-إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه.

- قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

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- توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

-تطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

3- اشتراطات العاملين بالفنادق:

- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

- إجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق.

- توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

- توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس "كورونا المستجد".

4- ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق:

- حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا.

- حظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام.

- وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.

- وضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

5- اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس:

- تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة.

-تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة، وفي إطار سعي الدولة لعودة الحياة تدريجياً مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.