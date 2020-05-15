دفاع النواب: طلب تركيا من الوفاق التنقيب شرق المتوسط عمل عدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال اللواء يحيي الكدواني، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومي، إن طلب تركيا من حكومة الوفاق الليبية، الإذن للتنقيب عن البترول في شرق البحر المتوسط، نوع من التدخل السافر في شأن دولة ذات سيادة وهي ليبيا.

ووصف الكدواني الطلب الليبي، في تصريحات لمصراوي، بأنه يهدف لعمل عدائي واضح من قبل تركيا ضد دولة ذات سيادة وهي ليبيا ودول ترسيم الحدود.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الطلب التركي يعد نوعا من أنواع التحرش والمشاكسة في الدول التي لها أحقية التنقيب، مؤكدا عدم وجود أحقية قانونية وفق قانون التنقيب الدولي لحصول تركيا على هذه الثروات الطبيعية.

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وقدمت شركة البترول التركية "تباو"، طلبا إلى حكومة الوفاق الليبية للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن "الأناضول"التركية.

وقدمت شركة البترول التركية "تباو"، طلبا إلى حكومة الوفاق الليبية للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن "الأناضول"التركية.



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