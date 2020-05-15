إجراءات صارمة واستمرار العمل.. كيف يعمل القطاع العقاري في زمن "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمة حقيقية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن لا تعود قطاعات اقتصادية كبري وكيانات عملاقة إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا، منها قطاعي الطيران والسياحة، لكن القائم على قطاع العقارات والمقاولات أكد أنه أحد أبرز القطاعات التي يمكنها التعايش مع فيروس كورونا باتخاذ عدة قرارات احترازية تمكن هذا القطاع من الصمود في تلك الأزمة العالمية.

وأقر عدد من مسؤولي الشركات، أن قطاع العقارات سيتأثر كثيرًا بالأزمة الحالية، إلا أن التأثير السلبي مرجح أن يكون محدودًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

لا يوجد تأثير على تسليم وتنفيذ المشروعات

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة عربية القابضة، إن انتشار فيروس كورونا له تأثير كبير على محركات الاقتصاد في العالم أجمع، بما فيهم قطاع العقارات.

وأشار "شكري"، إلى أن إجراءات الحظر لم تؤثر على معدلات العمل بالمواقع إلا بنسب محدودة، خاصة وأن ساعات الحظر بعيدة عن ساعات العمل الرسمية، ولن يكون تأثيره سوى 30% بالكثير.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه يوجد اتفاق بين جميع الشركات بالحفاظ على العمالة في القطاع بجميع فئاته المختلفة، والتزام الشركات بسداد مرتباتهم في مواعيدها دون أي إخلال.

وتابع: "يوجد اتفاق بين جميع أعضاء الغرفة بالالتزام في جداول التنفيذ وتسليم المشروعات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء، فالأوضاع الحالية لن تؤثر بأي شكل على جدول التنفيذ والتسليم".

للعملاء وفقًا للموعد المحددة.

وأوضح شكري، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات ليس لتحقيق مصلحة استثمارية في المقام الأول، ولكن لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة والتي تتضمن استمرار التنفيذ في المشروعات المختلفة، لكن يتم ذلك باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة العاملين في جميع المواقع.

العمل عن بعد وخطط استراتيجية

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة اتخذت أقصى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المشددة، إلى جانب التزامها التام بالخطة الشاملة التي أعدتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين، ومكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشركة تبنت مبدأ "التخطيط الاستراتيجي"، حيث تمثلت أحد أهداف هذه الخطة، مواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه، كما تم إنشاء لجنة داخلية لإدارة الأزمات لحماية الموظفين والعملاء وشركاء العمل والعلامة التجارية وضمان استمرارية العمل، وذلك وفقًا لميثاق لجنة إدارة الأزمات.

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وتابع: "بدأت الشركة بالتطبيق العملي لتلك الإجراءات من خلال أعمال التعقيم والتطهير، والتي شملت تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت الخاصة بالشركة، ذلك إلى جانب الوحدات والفيلات والأماكن العامة في مشروع الشركة المختلفة بشكل مجاني، بالإضافة إلى سيارات الشركة ومكاتب المبيعات".

وأشار إلى أن الخطة شملت أيضا إجراءات خاصة بالعاملين بمقر عمل الشركة الرئيسي والمعارض وموظفي المبيعات، حيث قامت الشركة بتزويد الموظفين بالكمامات الطبية، والقفازات، ومواد التعقيم الفردية للاستخدام اليومي، خاصة لكل من لهم تعاملات مباشرة مع العملاء، إلى جانب تقييد الاجتماعات وحركة التنقل داخل وخارج الشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، أنه على مستوى الموظفين في مقر العمل، تم تطبيق سياسة العمل عن بعد لجميع الموظفين، وهو الإجراء الذي عملت الشركة على تحقيقه تدريجيًا بعد متابعتها تطورات الأوضاع، وتأكيدًا على التزامها بقرار فرض حظر التجوال، أعلنت الشركة عن تقليص ساعات العمل لكل من يضطر للنزول إلى مقر العمل، لتبدأ من 9 صباحا تنتهي في 4 عصرًا.

فرصة واعدة للاستثمار

وأكد الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، التزام الشركة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية موظفيها من فيروس كورونا، منذ بداية الأزمة.

وأضاف "العدل"، أن الشركة طبقت إجراءات وقائية شديدة للموطفين، كما يتم تعقيم وتطهر جميع مقرات الشركة، فضلا عن وضع جدول لتناوب العمل بين الموظفين في جميع القطاعات لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة للموظفين والعملاء.

وأوضح أن الاستثمار في القطاع العقاري أصبح فرصة جيدة أمام الشركات والمواطنين، نظرًا لخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

إجراءات شديدة وصارمة

وعلى مستوى قطاع المقاولات، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه تم تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في جميع مواقع تنفيذ المشروعات، والمقرات الإدارية.

وأشار إلى أنه يوجد عمليات تطهير يومية، لاستراحات العمال ومكان المبيت الخاص بهم، وكذلك وسائل المواصلات، كما يتم تطهير أيضًا كافة مقرات الشركة، كما تم التشديد على ارتداء جميع العاملين لـ"الكمامات" من أجل سلامتهم، وأصبح لا يوجد أي عامل داخل اي مشروع لا يرتدي كمامة وجونتي.

وأكد رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم توفير أجهزة كواشف الحرارة في جميع إدارات وفروع الشركة ومشروعاتها المنتشرة في كل مكان بمصر، للتأكد من سلامة العمال، كما يوجد خيم خاصة بعمليات التعقيم في المشروعات ودخول وخروج العاملين.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات داخل الإدارات والفروع والمشروعات لاستمرار العمل، وفقًا لمواعيد حظر التجوال التى أقرها مجلس الوزراء، ومنها منح أصحاب الأمراض المزمنة إجازة استثنائية مدة سريان التعليمات، وكذلك تم منح المرأة العاملة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان التعليمات.