القومي للمرأة يشكر السيسي لقيادته الحكيمة في مواجهة تداعيات تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبمشاركة جميع الأعضاء، بنظام أونلاين عبر تقنية زووم، لاستعراض أنشطة المجلس وما تم خلال الفترة الماضية في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، ومناقشة خطة المجلس خلال الفترة القادمة.

وأعرب أعضاء وعضوات المجلس، عن خالص امتنانهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيادته الحكيمة، وما أعلن عنه من قرارات وسياسات سباقة وفريدة من نوعها خلال الفترة الماضيه، تراعي احتياجات جميع الأفراد في الدولة باختلاف فئاتهم وقطاعاتهم، والجهود التى تقوم بها الدولة في كافة القطاعات من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشادوا بالدور الذي قامت به الدولة من تقديم مساعدات طبية للعديد من الدول المتضررة من أزمة كورونا وهو أمر يدل على مكانة وحجم مصر في المجتمع الدولي، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه فى إطار خطة مصر لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومة من تدابير وإجراءات لمواجهة تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية، نفذ المجلس العديد من الأنشطة والإجراءات فى إطار خطة الاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتى تأتي اتساقاً مع خطة الدولة وتوجيهاتها، واتخذ المجلس عددا من السياسات الداخلية وتطبيق كافة المعايير الصحية اللازمة لمكافحة انتقال العدوى وبين العاملين بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وتم تشكيل فريق عمل لوضع إطار عمل في ظل الظروف الطارئة المستجدة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس حرص منذ بدء الأزمة على التواصل مع الحكومة على إبراز أهمية مراعاة احتياجات المرأة، وصدور القرارات الوزارية مستجيبة للفوارق بين الجنسين، وهذا ما انعكس فى القرارات التى اتخذتها الحكومة المراعية لاحتياجات المرأة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى عضوية المجلس فى تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020، مؤكدة حرص المجلس على المشاركة في جميع اجتماعات اللجنة التي تمت بداية من شهر مارس الماضي.

وأوضحت أن المجلس أطلق "استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد فى الفترة من 4 إلى 14 ابريل 2020 " الذى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام " بصيرة " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشمل الاستطلاع عدة موضوعات منها العنف الواقع على المرأة طرق الوعى و تأثير الفيروس على الوضع الاقتصادى وغيرها وأظهرت نتائجه أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

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ونوهت إلى أن المجلس نفذ عددا من الحملات التوعوية حول تداعيات انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية ومنع انتقال العدوى من خلال إنتاج فيديوهات واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشرها، مستعرضة ايضاً أنشطة فروع المجلس بالمحافظات ولجان المجلس خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى الدور الذي قام به مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة في تلقي شكاوى السيدات على الخط المختصر 15115 على مستوى القاهرة وكافه فروعه بالمحافظات ليصل إجمالي ما تلقاه أكثر من عشرة آلاف طلب وشكوى، بدءا من 14 مارس وحتى نهاية أبريل، وكانت أكثر من 89% من الطلبات الواردة تركزت على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بإجمالي 8953 طلب وشكوى.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس عقد اجتماعات متعددة لدراسة الإطار التشريعي لجرائم ختان الإناث والزواج المبكر ، كما تم إعداد مشروع قانون لتعديل مواد الختان.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى قامت من خلال المجلس القومي للمرأة بإعداد وإطلاق ورقة البرامج والسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتضمنت تحليلاً للوضع القائم، هذا إلى جانب إطلاق النسخة الأولى والثانية من تقرير "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "'والذى قام المجلس بتدشينه بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لإحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من إنتشار الفيروس، ويغطى التقرير فى نسختيه الفترة من 14 مارس إلى 6 مايو، وتم رصد 53 تدبير وقرار و إجراء وقائي منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وأكدت أن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قاما بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إيلاء الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، وتمت مخاطبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبعثات الدول الأعضاء في المنظمة، للتأكيد على الحاجة إلى التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والمعلومات فى ظل الظروف الحالية وابراز السبق المصري، وتم تعميم ورقة البرامج والسياسات المقترحة تجاه وضع المرأة عند مواجهة جائحة كورونا والتى أعدها المجلس وتقرير الرصد، بالإضافة إلى طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للأستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات.

وناقش التجتماع مقترحات الأعضاء وخطة عمل المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid 19 في الفترة القادمة

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لجميع فريق عمل المجلس ولجانه ولفروعه بالمحافظات على الدور الرائع الذي قاموا به في ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها مصر والعالم والنزول إلى السيدات في القرى والنجوع والكفور في مختلف المحافظات من أجل التوعية بطرق الوقاية من انتقال العدوى وتوصيل المساعدات إلى السيدات، ومساندة جهود الدولة في كافة المجالات لحماية الأفراد وخاصة النساء والأطفال من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المجلس مستمر في العمل والسعي بكل طاقته من أجل حماية المرأة ومساندتها ودعمها وتذليل كافة العقبات والتحديات الناتجة عن الأزمة الحالية.