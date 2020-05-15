أخبار مصر | روشتة صحية.. كيفية التعامل مع الأطفال في ظل أزمة كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر روشتة صحية.. كيفية التعامل مع الأطفال في ظل أزمة كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة أيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة، نصائح لأسر الأطفال عن كيفية التعامل معهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقالت جابر، في لقاء لها نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر فيسبوك، إن العمر هو العنصر الأساسي الذي يتحكم في لغة التعامل بين الأسرة والأطفال، في تلقين الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب عدوى كورونا.

ووجهت مدير طب نفسي الأطفال والمراهقين، نصائح للأسر التي لديها أطفال في الفئة العمرية الأقل من 3 سنوات، قائلة: انه يجب عدم الإسراف في توجيه النصائح الطبية لهم فيما يخص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع نهج تبسيط النصح والإرشاد في غسل الأيدي باستمرار والحفاظ على المسافات الأمنة التي تجنب نقل العدوى.

ونصحت جابر، باستخدام أفلام الكارتون للفئة العمرية التي تزيد على 3 أعوام، والتي نشرت بعضها وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، فيما أكدت أن القراءة من مصادر موثوقة تعزز من رفع الوعى بأضرار ومخاطر (كوفيد 19) لدى فئة المراهقين.

"زهقنا من قعدة البيت"



وردًا على ما يثار من الصغار بالمنازل، حول طلبهم الخروج والتنزه، أو الشعور بالملل من الإقامة المستمرة بالبيت، قالت إيمان جابر، إنه يجب التذكير المستمر بأسباب الالتزام في المنزل، ولكن هناك عدة عوامل يجب اتباعها مع الأطفال أولها كيفية شغل أوقات الفراغ، وتحديد روتين يومي ثابت للاستيقاظ والنوم، واتباع أنشطة ترفيهية مثل الرسم، وممارسة الرياضة، وتأدية الصلاة، وقراءة القرآن أو الإنجيل، فضلا عن إكسابهم مهارات جديدة بما يتوافق مع اهتمامات كل منهم، كالأعمال اليدوية مثلا والموسيقى.

القلق والتوتر