أخبار مصر | "لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهد الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.
وحرص الوزير خلال الاجتماع إطلاع السفراء على ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.
كما تم مناقشة عمل ترتيبات ثنائية أو ثلاثية بين مصر وعدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة وذلك فقًا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة بين الجانبين.
وقد أشاد السفراء بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية كما أشاد السفير الياباني باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام ٢٠٢١.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.