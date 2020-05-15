أخبار مصر | "لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٠ سفيرًا لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية منها بلجيكا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان والمكسيك واليابان وشيلي وسنغافورة والأرجنتين والمجر وليتوانيا والدومينيكان، والولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وحرص الوزير خلال الاجتماع إطلاع السفراء على ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

كما تم مناقشة عمل ترتيبات ثنائية أو ثلاثية بين مصر وعدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة وذلك فقًا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة بين الجانبين.

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وقد أشاد السفراء بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية كما أشاد السفير الياباني باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام ٢٠٢١.

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