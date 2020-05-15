شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في انهيار جزئى لعقار قديم غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصين في انهيار جزئي لعقار قديم، مأهول بالسكان، مساء اليوم الخميس، بشارع المكس غرب الإسكندرية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم بشارع المكس، ووجود مصابين.

انتقل مسئولي وحدة التدخل السريع بالحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة مينا البصل رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أربعة طوابق، مأهول بالسكان، وانهيار شرفة الطابقين الثالث والرابع، ما أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما أسفل العقار.

ومن جانبها، قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، مشيرة إلى أنه جرى إخطار اللجنة الهندسية لمعاينة الأضرار التي لحقت بالعقار.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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