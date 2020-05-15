شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم الطبية بمستشفي عزل ملوي تحتفل بتعافي 10 مصابين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي العزل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا اليوم الخميس بشفاء وتعافي 10 من المرضي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية وتقرر خروجهم وعودتهم إلى منازلهم ليصل عدد من تم شفائهم من مرضي المستشفي منذ افتتاحها بشكل استثنائي وجزئي بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس وتخصيصها مستشفي عزل إلى 176 مريضا تم تعافيهم وخروجه.

من ناحية آخرى شددت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة من إجراءات العزل والحجر الصحي المنزلي لأهالي وسكان شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والذين تقرر وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أكتشاف 5 حالات أيجابية مصابة بالفيروس وتقوم الأجهزة التنفيذية برش وتطهير الشارع ومنازل السكان البالغة 35 منزل وتوفير كافة الأحتياجات والمساعدات لهم.