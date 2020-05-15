شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مكثف للفرق الطبية والعاملين بمستشفيات الشرقية استعدادا لمستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت فرق التدريب ومكافحة العدي والجودة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيامها بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية العلاجية، إستعدادا لأي مستجدات تخص فيروس كورونا. حيث قام فريق التدريب، ومكافحة العدوي، وفريق الجودة، وفريق السلامة والصحة المهنية بمستشفيات «تلراك، ههيا، والقنايات، وأولاد صقر، والحسينيةالمركزي، فاقوس النموذجى، والصدر بالزقازيق»، تحت إشراف مديرى هذه المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بالمستشفي، على كيفية إستخدام الجهاز التنفسي، وجهاز الصدمات، وطرق تطبيق معايير الجودة، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع المرضي، ومتابعة الحالات للحصول على أفضل خدمة طبية، وأيضاً كيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية، وخاصة التعامل مع الحالات المشتبهة، كما تم التدريب على إستمارة الفرز لفحص المترددين على المستشفي من العاملين والمرضي. وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,829

تعافي 2,626

وفيات 571

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