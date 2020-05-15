شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأحد.. ومصر الدولة الوحيدة في المنطقة التى أكملت عامها التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها دون تغيير.
وقال الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة اكسترا نيوز، أن 880 ألف طالب سلموا البحث الإلكتروني عبر منصة إدمودو، مؤكدا أن الوزارة ستعلن الليلة آليات تسليم البحث الإلكتروني لطلاب المدارس الفنية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه من المقرر استخدام منصة إدمودو لطلاب المصريين بالخارج لتسليم الأبحاث.
أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي أكملت عامها التعليمي النظامي.
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