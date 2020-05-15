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شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق أسواق «كلنا واحد» بالمحلة الكبرى بـ 15 سيارة إطفاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشب حريق هائل، مساء الخميس، بجميع الباكيات الخاصة بأسواق «كلنا واحد» بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من قسم أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالي باندلاع حريق هائل في باكيات أسواق كلنا واحد.
وعلى الفور تم الدفع بـ15 سيارات من الحماية المدنية وقوة من قسم أول المحلة إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق الذي نتج عنه التهام ألسنة النيران جميع محتويات السوق من باكيات وبضاعة قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وجار معاينة آثار الحريق لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه والتعرف على أسبابه.
وأسفر الحريق عن حدوث خسائر مالية تقدر بمئات الآلاف دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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