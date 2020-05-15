شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة ورعدية علي سفاجا والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتي سفاجا والغردقة سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية مساء الخميس، كما شهدت انتشارا للسحب المنخقضة وظاهرتي الرعد والبرق.

وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة.

وقامت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بجولة ميدانية بعدد من مناطق المدينة لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة موجة الطقس السييء، الذي تتعرض له المدينة رافقها خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية.

واطمئنت «المغربي» على انتظام عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع وتواجد المعدات اللازمة لإنهاء تلك المهام والانتشار المكثف لرجال الوحدة المحلية وفرق العمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما وجهت بإستمرار تنفيذ تلك الأعمال والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ خلال هذه الفترة.

وأكدت «رئيس المدينة» على إستقرار الوضع بشكل نسبي، حيث يتم حاليا المرور بالمدينة للوقوف على اماكن تجمعات مياه الامطار وتوجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات المياه وتم التواصل مع طوارىء الكهرباء لرفع درجة الاستعداد القصوى والمرور على المدينة لتلافى أي أعطال.

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وأضافت«المغربي» أنه يتم متابعة الأوضاع بقريتي النصر كيلو 85 وقرية ام الحويطات وكيلو 40 وطريق سفاجا- قنا وداخل مدينه سفاجا، ولا توجد أي خسائر حتي الآن.

ويذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمدينة منذ صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ورود التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.