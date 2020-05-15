شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة 20 بكلية طب بني سويف تهدي المستشفى الجامعي جهازي تنفس صناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، عن تلقي تبرع من الدفعة ٢٠ بكلية طب بني سويف، جهازين تنفس صناعي، برعاية الطوارئ بالمستشفي مساهمة منهم في مجابهة فيروس كورونا.

ودعا عميد طب بني سويف كل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأفراد القادرين لتوجيه تبرعاتهم إلى مستشفي بني سويف الجامعي من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير وتوفير رعاية صحية كريمة وخدمة طبية متميزة لأبناء صعيد مصر.

من جانبه وجه الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، الشكر للدفعة ٢٠ بكلية الطب، ومساهمتها لمجابهة فيروس كورونا واحساسهم بالمسئولية تجاه المرضي وتجاه وطنهم مصر.