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شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر ترفع الطوارئ لمواجهة الرياح والأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى المراكز والمدن، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومتابعة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، وذلك بعد سقوط الامطار الغزيرة والرياح الشديدة المحملة بالرمال والاتربة.
وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم اخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.
وأشار الشامي، إلى أنه يتم فصل التيار الكهربائي بالمناطق التي يوجد بها أمطار وحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، ويتم رجوع التيار تدريجيا بعد توقف الأمطار، لافتا إلى أنه يتم استقبال أي بلاغات من المواطنين عن أي طوارئ، على أرقام هواتف غرفة عمليات المحافظة (2372188، 2374903) وعلى الخط الساخن 01020377777 على مدار الـ24 ساعة.
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