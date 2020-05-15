شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أسرة في عزل المدينة الجامعية ببني سويف.. والحصيلة ترتفع لـ13 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى المدينة الجامعية ببني سويف لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، مساء الخميس، تعافي وخروج 3 حالات جديدة، لأسرة مكونة من زوجين وابنتهما 5 سنوات من محافظة الفيوم، بعد تحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية للمرة الثانية، ليرتفع عدد الحالات المتعافية داخل المستشفى إلى 13 حالة.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد المحافظ أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا، وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة.