شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: تشغيل تجريبي لأكبر مجمع للعناية المركزة أول يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة الجديدة عقب عيد الفطر المبارك في أول شهر يونيو 2020 .

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم، ما تم إنجازه من أعمال التجهيزات النهائية والتجهيزات الداخلية لرفع كفاءة وهيكلة وتجهيز مبنى النقاهة والحالات الحرجة طبقا للمواصفات الطبية القياسية ليكون مركزا لتقييم العدوى التنفسية الفيروسية بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة في بيان صحفي «أن المبني يتم تجهيزه حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة ويضم 7 أدوار بطاقة 72 سرير تسمح بإستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون المبنى متخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس الكورونا.

حضر الزيارة الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة.