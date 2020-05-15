شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء 500 ألف وحدة زريعة سمك في النيل بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم، على إلقاء كميات كبيرة من الزريعة السمكية في مياه نهر النيل بغرض زيادة الإنتاجية والمساهمة في تنمية الثروة المسكية في المحافظة.

وقال «الشيخ»: في تصريح صحفى «تم إلقاء 500 ألف وحدة من الزريعة في نهر النيل فرع دمياط من أمام قرية»أويش الحجر«مركز المنصورة، وذلك في اطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على وزيادتها وإتاحتها في فروع النيل بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للثروة السمكية».

وأضاف :«نستهدف إلقاء نحو 2 مليون من زريعة الأسماك في نهر النيل والترع المتفرعة بغرض زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل للصيادين، وفي نفس الوقت تحقيق تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج والإكتفاء الذاتى من الأسماك».

وتابع«أن الغرض ألا يكون الصيد في بحيرة المنزلة فقط، ولكن نوزعها على مستوي المحافظة بالكامل، والبداية كانت من مركز المنصورة، وسنواصل إلقاء كميات مماثلة في مراكز شربين، وأجا، وميت غمر.

وأكد أن تلك الكميات تم توفيرها من المزرعة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ببحيرة المنزلة، وونستغل موسم تكاثر الأسماك لإحداث طفرة في زيادة الإنتاج لتوفير بروتين حيواني رخيص الثمن يصل لكل مواطن على أرض المحافظة.

حضر إلقاء الزريعة كل من سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينه المنصورة، والمقدم أحمد عطية شرطة المسطحات والبيئة، وإبراهيم طلعت مدير مصائد الدقهلية، ونادر محى الدين مدير الثروة السمكية بالمحافظة، وتوكل مأمون فودة رئيس نقابة الصيادين وشيخ صيادين الدقهلية.

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