شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل سموحة» يستقبل 17 مصابًا جديدًا بكورونا.. ويعلن تعافي 6 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في سموحة، إن المستشفى استقبل 17 مصابًا جديدا، الخميس.

أضاف «إبراهيم» لـ«المصرى اليوم» أنه باستقبال الحالات الجديدة تصبح الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن 176 حالة، مقابل خروج 6 حالات جدد بعد تعافيهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 10 حالات.

وأوضح أنه بتشغيل مستشفي عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة، بجانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتا إلى أن المستشفي يعمل بطاقة 570 غرفة عزل مجهزة.

تابع أن مستشفي العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات في سموحة لاستقبال الحالات.