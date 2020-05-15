شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الطبي لمجلس الوزراء: الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جداً داخل مستشفى العزل المتواجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامى،الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا، وتابع:«وكلفنى على الفور بالتواصل معه والوقوف على حالته وتوفير كل ما يلزم له طبياً».

وأضاف «المصرى» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامى، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.

ولفت «المصرى»، إلى أن الدكتور محمود سامى تعرض لإجهاد شديد جداً داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شئ، مشيداً بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، وتابع:«وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل ..ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19..ولكم منا جميعاً كل التقدير والأحترام والدعم».

وأوضح المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى الطبيب الذي فقد بصره يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمى لأستكمال الفوحصات والتشخيص الكلى لحالته«.