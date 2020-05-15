شكرا لقرائتكم خبر عن «نجدة القاهرة» تساعد مسنة من المعصرة على صرف معاشها الشهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبلغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من إحدى المواطنات، مسنة، مقيمة بمنطقة المعصرة، بطلب مساعدتها للانتقال لأحد البنوك لإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الشهرى الخاص بها.

على الفور، تم تدبير وسيلة انتقال، واصطحابها إلى البنك بواسطة «كرسى متحرك» لعدم قدرتها على الحركة، وتم التنسيق لإنهاء إجراءات صرف المعاش، وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لملتمسها.