شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمود سامي: ضغط العمل أفقدني البصر.. و«الحمد الله ده دورنا ولازم نقوم بيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود سامى، فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم،إنه مع شدة التوتر والقلق وكثرة العمل في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لحق به عدة أزمات صحية صاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم ومن ثم أغمى عليه في مقر عمله، وعندما استفاق وجد نفسه غير قادر على الإبصار، وتابع:«مش عارف مصير فقدى للبصر أيه..وحتى الآن لم نصل إلى تشخيص نهائى، ونأمل أن نصل إلى تشخيص وعلاج في أقرب فرصة أن شاء».

وأضاف «سامى»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطاقم الطبى الموجود بمستشفى بلطيم يشعر بالقلق جراء ما يحدث من الإصابات فيروس كورونا،وما يبذلوه تجاه علاج المرضى.

وعن شعوره الآن قال «سامى»، :«أنا محبوس في صندوق أسود الآن ولكن ..الحمد الله ده دورنا ولازم نقوم بيه».