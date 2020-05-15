شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: الرئيس ترامب بصدد بحث خياراته بشأن الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، الصين لعدم تقديم معلومات كافية عن فيروس كورونا، وقال "منوتشين" اليوم الخميس: "كان على الصين أن تقدم معلومات أكثر عن كورونا، لذلك فإن الرئيس دونالد ترامب بصدد بحث خياراته بشأن الصين"، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، أن أمله خاب كثيرا فى الصين، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة 1 من اتفاق تجارى.

وأضاف دونالد ترامب، فى مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "خاب أملى كثيرا فى الصين".

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و أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يدرس مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقال ترامب -حسبما ورد فى بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى- "أحترم ليندسى جراهام، ومن المؤكد سأدرس [مشروع القانون] حول فرض العقوبات ضد الصين .

وكان السيناتور الأمريكى جراهام قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضى بشأن فرض عقوبات ضد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. واحتجت بكين بشدة على هذه المبادرة.

يشار إلى أن إدارة ترامب تتهم بكين بإخفاء المعلومات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفى الصين هذه الاتهامات.