شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهرى يشكك فى إسلام الجماعة الإرهابية: يريدون الاستحواذ على أموال الزكاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن الجماعة الإرهابية تريد ألا تكون هناك لُحمة وطنية ولا يريدون لمصر أن تقوى وقد تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، إنهم يمرقون من الدين ويريدون أن يصرفوا أموال الزكاة على التخريب والتدمير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز: الحالة التى أصبح عليها الإخوان جعلتهم يخرجون بهذه الآراء الشاذة ويحاولون الاستحواذ على أموال الزكاة واستثمارها، بعد أن جفت مصادرهم يريدون الاستحواذ على أموال الزكاة واستخدامها فى القتل، قائلا: "وأنا على مسئوليتى أشك فى إسلامهم"، مؤكدا: "عندما يرسل المغترب أمواله إلى بلده للصدقة او الزكاة له أجران الأول الصدقة أو الزكاة والآخر هو صلة الرحم وهم لا يريدون أن ترسل أموال الزكاة إلى بلاد المسلمين لانهم لا يعترفون بفكرة الوطن وهم يرونه مجرد تراب عفن".

وتابع: "لا يجوز إخراج الزكاة لغير الفقراء وإذا أخرجتها لغير الفقراء فلابد أن أخرجها مرة أخرى وعلينا أن نعلم الناس أن حقيقة المؤمن عكس هؤلاء الذين ينادون بإخراج الزكاة فى أوروبا وعدم إرسالها إلى بلادهم وهم يسيسون الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى، وهؤلاء م هم إلا مفسدون فى الأرض".