شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التعايش مع كورونا.. 3 مراحل وشروط وضوابط ومحاذير "انفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن خطة التعايش مع وباء كورونا التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان سيتم تنفيذها علي 3 مراحل المرحلة الأولية سيتم تنفيذها بشكل فورى أما المرحلة الثانية تطبق خلال 28 يوما من بدء المرحلة الأولي وتستعرق 28 يوما فى التطبيق أما المرحلة الثالثة تتعلق بمرحلة الإجراءات المخففة وتبدأ من نهاية المرحلة الثالثة ونهايتها حتي صدور قرارات أخري منظمة أو اعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوي المنخفض. الانفوجراف التالى يرصد تفاصيل تلك الخطة:

1 Advertisements

2

3

4

5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة التعايش مع كورونا.. 3 مراحل وشروط وضوابط ومحاذير "انفوجراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.