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مقطع متداول.. الشرطة التركية تسحل شابا لعدم ارتدائه الكمامة الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لتعامل الشرطة التركية الوحشي مع أحد المخالفين للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار ، حيث يتضح من الفيديو أنه شاب في أواخر العقد الثاني من العمر.

 

وبحسب النشطاء الأتراك فإن مخالفا نسي ارتداء الكمامة الطبية ، فقبل ذلك بقمع من الشرطة تمثل في وضع الأغلال الحديدية بيده وسحله أمام أعين المارة .

 

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مشهد سحل الشاب التركي يعيد إلى الأذهان تعامل السلطات التركية مع المواطنين عقب تحرك الجيش التركي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016 ، وما تبعه من قمع واعتقال.

 

وفرضت السلطات التركية غرامات مالية على كل مواطن لا يرتدي الكمامة الطبية.

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