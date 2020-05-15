شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. الشرطة التركية تسحل شابا لعدم ارتدائه الكمامة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لتعامل الشرطة التركية الوحشي مع أحد المخالفين للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار كورونا ، حيث يتضح من الفيديو أنه شاب في أواخر العقد الثاني من العمر.

وبحسب النشطاء الأتراك فإن مخالفا نسي ارتداء الكمامة الطبية ، فقبل ذلك بقمع من الشرطة تمثل في وضع الأغلال الحديدية بيده وسحله أمام أعين المارة .

Advertisements

مشهد سحل الشاب التركي يعيد إلى الأذهان تعامل السلطات التركية مع المواطنين عقب تحرك الجيش التركي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016 ، وما تبعه من قمع واعتقال.

وفرضت السلطات التركية غرامات مالية على كل مواطن لا يرتدي الكمامة الطبية.