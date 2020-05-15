صور.. أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الأقصر منذ قليل هطول امطار متقطعة مع ظهور رعد وبرق في سماء المحافظة، وأعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أنه سيتم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.
وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (1)
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (2)
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (3)
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (4)
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (5)
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (6)
أمطار ورعد وبرق في سماء محافظة الأقصر (7)
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