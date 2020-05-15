شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ضوابط عقد امتحان دور ثان لمن لم يقدموا أبحاث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة إن آلية امتحان الطلاب في الدور الثانى الذين رسبوا فى البحث أو لم يقدموا بحثاً سوف يمتحنوا في يوم واحد لكل المواد بحيث يكون الامتحان في أكثر من مادة متعدد التخصصات وتتضمن الأسئلة أجزاء من جميع المواد الدراسية من العربى والعلوم والجغرافيا والإنجليزية، بحيث لا يعقد امتحان فى كل مادة منفصلة ومن ينجح في امتحان الدور الثانى يجتاز كل المواد.
وحددت المصادر فئات الطلبة الذين يدخلون امتحانات الدور الثانى وهم : من تم رفض أبحاثهم بسبب الغش والطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث والطلاب الذين لم يدخلوا امتحانات الترم الأول حيث تعقد لهم امتحانات تكميلية بالدور الثانى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى يوم الإثنين 18 مايو الجارى بدلا من السبت 16 من نفس الشهر.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس 14 مايو وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة وأخطاء الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم فى المدة الاستثنائية.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الجدول الزمنى لتسليم الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، والاثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا.
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