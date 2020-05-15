شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ضوابط عقد امتحان دور ثان لمن لم يقدموا أبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة إن آلية امتحان الطلاب في الدور الثانى الذين رسبوا فى البحث أو لم يقدموا بحثاً سوف يمتحنوا في يوم واحد لكل المواد بحيث يكون الامتحان في أكثر من مادة متعدد التخصصات وتتضمن الأسئلة أجزاء من جميع المواد الدراسية من العربى والعلوم والجغرافيا والإنجليزية، بحيث لا يعقد امتحان فى كل مادة منفصلة ومن ينجح في امتحان الدور الثانى يجتاز كل المواد.

وحددت المصادر فئات الطلبة الذين يدخلون امتحانات الدور الثانى وهم : من تم رفض أبحاثهم بسبب الغش والطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث والطلاب الذين لم يدخلوا امتحانات الترم الأول حيث تعقد لهم امتحانات تكميلية بالدور الثانى.

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