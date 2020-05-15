شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. خطة التعايش مع كورونا.. الإلزام بالكمامات واستمرار غلق المقاهى والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها خطة وزارة الصحة للتعايش مع أزمة كورونا، وإعلان البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وتراجع معدل البطالة بالربع الأول "يناير – مارس" إلى 7.7%.

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

السيسى يوجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية، كما وجه تطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي.

وزارة الصحة تعلن خطة التعايش مع أزمة كورونا: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.. استمرار غلق المقاهى والجيم والسينما والمسرح والمدارس لمنع العدوى.. وحظر دخول المنشآت الحكومية والعامة بدون ماسك وقياس درجة الحرارة

وجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهى والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وزير الدفاع يدشن الفرقاطة الشبحية "الأقصر" بالأسطول البحرى المصرى

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استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها ، قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة لقيادة القوات البحرية برأس التين بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأت مراسم الزيارة بتفقد الغواصة S-43 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع المنضمة حديثاً إلى القوات البحرية.

مفتي الجمهورية يؤكد أفضلية توجيه المصريين بالخارج لزكاتهم داخل وطنهم

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أفضلية وأولوية إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وفطرهم الي المحتاجين داخل وطنهم الأم، مشددا على أن لذلك أفضلية وأولوية فى هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها الى حاجة أكيدة الى الانفاق على مصارف الزكاة وكفاية المحتاجين وسد حاجة المعوزين وان مصر وأهلها أولى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

جهاز الإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة بالربع الأول "يناير – مارس" إلى 7.7%.. والبيانات الأولية نهاية مارس إلى إبريل تشير إلى ارتفاع لـ9.2% بسبب جائحة كرونا.. و29 مليون فرد حجم قوة العمل بالربع الأول لـ2020

أسدل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، الستار عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير – مارس" لعام 2020، والتى يتم جمع بيانات هذا الربع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام "يناير– فبراير– مارس" وانتهت الأعمال الميدانية فى 14/3/2020، وذلك قبل اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا، وبالتالى لا يوجد تأثير للفيروس على سوق العمل خلال هذا الربع.

موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بمصر حتى الإثنين

تتعرض البلاد اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

تفاصيل عرض ستوك سيتى لضم أكرم توفيق من الأهلى

تلقى لاعب الأهلى الشاب والمعار لصفوف الجونة عرضاً إنجليزياً خلال الفترة الحالية، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر الأولمبى خلال المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.