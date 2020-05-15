شكرا لقرائتكم خبر عن رامى حسنين.. البطل الحقيقى لدور أحمد صلاح حسنى بمسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار، والذى يجسد قصة العقيد الشهيد أحمد صابر منسى، ظهر الفنان أحمد صلاح حسنى، فى شخصية البطل الشهيد العقيد رامى حسنين، وهو القائد السابق للكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد فى أكتوبر 2016، ليتولى قيادة الكتيبة بعده الشهيد المنسى.

الشهيد العقيد رامى حسنين مواليد 1975، تخرج فى الكلية الحربية عام 1996، انضم لسلاح الصاعقة فور تخرجه، سافر فى العديد من البعثات الخارجية، حصل خلالها على كافة فرق الصاعقة المصرية، وشارك فى عملية حق الشهيد فى 2015، ونال الشهادة فى 29 أكتوبر 2016.

نعاه الشهيد المنسى فى 29 أكتوبر 2016، على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى: "فى ذمة الله أستاذى ومعلمى، تعلمت منه الكثير، الشهيد بإذن الله العقيد رامى حسنين، إلى لقاء شئنا أم أبينا.. قريب"، وبعدها بعدة ساعات تم تكليف الشهيد أحمد منسى ليخلف رامى حسنين فى قيادة الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، ويستشهد بعده بعام تقريبا.

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