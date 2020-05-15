التعليم: 571 ألف طالب ثانوي امتحنوا التطبيقات الرياضية وعلم النفس إلكترونيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 571 ألف و749طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، اختبار مادتي "التطبيقات الرياضية" و"علم النفس والاجتماع" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في سابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 /2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.
وأوضحت الوزارة أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.6%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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