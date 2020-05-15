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السيسى يوجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية، كما وجه  تطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

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وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء علي مستوي الجمهورية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.

 

 

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