شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو حاتم".. ثعبان التكفيريين الذى فشل فى التجارة فأصبح إرهابيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت شخصية الإرهابى "أبو حاتم" فى حلقات مسلسل الاختيار، وبرز دورها مع تتابع الحلقات التي كشفت خطورته وعلاقته القوية بالإرهابى هشام عشماوى. لكن لأبو حاتم، حكاية طويلة مع الفكر المتطرف والفشل كضابط مفصول من القوات المسلحة ثم خسائره في التجارة، ثم تحوله إلى إرهابى.

الفيديو التالى يرصد حكايته، وكيف تحول من "عماد عبد الحميد" إلى "أبو حاتم".