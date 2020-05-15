”الخليج 365”: الإعلان قريبًا عن خطة التعايش مع "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر صباح الجمعة، عدد من القصص الإخبارية الهامة، أبرزها إعلان الحكومة قريبًا عن خطة التعايش مع فيروس «كورونا»، فضلاً عن الموضوعات المميزة بمناسبة شهر رمضان، بالإضافة إلى أقوى المراجعات النهائية لطالب الثانوية العامة فى مادة التاريخ. ◄ وإلى أهم العناوين: ◄ وإلى أهم العناوين: الإعلان قريبًا عن خطة التعايش مع «كورونا» وعقوبات لغير الملتزمين.. «مدبولى»: تعميم المواصفات المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع لبدء تصنيعها.. و«العصار»: من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 5.4 مليون كمامة يوميًا مصطفى مدبولى يتابع تطورات حالته.. الحكومة: عالج الطبيب المصاب بفقدان البصر فى المركز الطبى العالمى.. الطبيب البطل محمود سامى: يكفينى أنى فقدت بصرى وأنا أؤدى عملى بإخلاص بمستشفى العزل ببلطيم مصطفى مدبولى يتابع تطورات حالته.. الحكومة: عالج الطبيب المصاب بفقدان البصر فى المركز الطبى العالمى.. الطبيب البطل محمود سامى: يكفينى أنى فقدت بصرى وأنا أؤدى عملى بإخلاص بمستشفى العزل ببلطيم الدولة أدارت قضية الأمن الغذائى باحترافية.. وتقارير وزارة التجارة تؤكد: 5 مليارات دولار انخفاض فى الواردات.. حققنا الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفاكهة والفول.. إعادة مشروع البتلو يضاعف إنتاج اللحوم.. الأسماك بنسبة 95%.. و60 %من القمح «المالية» تعلن تلبية احتياجات الصحة والقطاعات الأكثر تضررًا.. موافقة صندوق النقد الدولى على «المساندة المالية الطارئة» تعكس ثقته فى قدرة الدولة على التعامل مع «كورونا» «المالية» تعلن تلبية احتياجات الصحة والقطاعات الأكثر تضررًا.. موافقة صندوق النقد الدولى على «المساندة المالية الطارئة» تعكس ثقته فى قدرة الدولة على التعامل مع «كورونا» «التعليم» تعلن مواعيد تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. تقدير الدرجات يبدأ 11 يونيو باللغة العربية والتربية الدينية Advertisements الجامعات تسمح لأول مرة بأداء التربية العسكرية «أونلاين».. إطلاق مواقع لتسجيل طالب الفرقة النهائية كشرط للتخرج.. والحصول على الشهادة بعد تقديم البحوث الجامعات تسمح لأول مرة بأداء التربية العسكرية «أونلاين».. إطلاق مواقع لتسجيل طالب الفرقة النهائية كشرط للتخرج.. والحصول على الشهادة بعد تقديم البحوث »التخطيط»: تصنيف «موديز» لمصر عند B2 يعكس الثقة بإجراءات مواجهة كورونا 6 إجراءات تنفيذية لزيادة الاستثمار وإنتاج الثروة الحيوانية.. أبرزها تسمين العجول وتربية الجاموس الملقح بأصول إيطالية 6 إجراءات تنفيذية لزيادة الاستثمار وإنتاج الثروة الحيوانية.. أبرزها تسمين العجول وتربية الجاموس الملقح بأصول إيطالية رفع لواء الحرية الدينية واختلف مع الإمام الشافعى.. لماذا لا تدرس أفكار «عبد المتعال الصعيدى» عن الحرية الدينية في الأزهر والمدارس؟ النجمة اللبنانية نور لـ«الخليج 365»: وجودى فى مصر لسنوات طويلة ساعدنى على تجسيد دور علا فى «البرنس» النجمة اللبنانية نور لـ«الخليج 365»: وجودى فى مصر لسنوات طويلة ساعدنى على تجسيد دور علا فى «البرنس»



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