شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى اتجاه المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر بعض الكثافات للسيارات فى منتصف الكوبرى، وذلك للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى وسط البلد والمهندسين.وشهد الكوبرى من مطلعه فى مدينة نصر انتظام فى حركة المرور، إلا أن بعض الكثافات ظهرت فى منتصفه تحديدا اعلى منطقة غمرة ، حيث تستمر حتى مخرج التحرير لتنتظم الحركة على الكوبرى حتى نهايته فى مخارج المهندسين والدقى.

وفى الاتجاه المقابل للمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى انتظاما فى حركة المرور.وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متوسطة ، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وتواجدت كثافات متحركة أعلى الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.