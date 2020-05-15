شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات بين مصر وعدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع 20 سفيرا من سفراء عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية منها بلجيكا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا و سويسرا واليونان و المكسيك و اليابان وشيلي وسنغافورة و الأرجنتين و المجر و ليتوانيا و الدومينيكان.

وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي و العاملين به لتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية و الفندقية و المتاحف و المواقع الأثرية.

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وحرص الوزير خلال الاجتماع علي إطلاع السفراء علي ضوابط و اشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

كما تم مناقشة عمل ترتيبات ثنائية او ثلاثية بين مصر و عدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ و الغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة وذلك فقا لضوابط و ترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء و إجراءات صحية اخري للوصول و السفر والإقامة بين الجانبين.

وأشاد السفراء بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية كما أشاد السفير الياباني باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021.